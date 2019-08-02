Dünya üniversitelerinin Web karneleri açıklandı! İşte Akdeniz Üniversitesi'nin sıralaması

İSPANYA Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren araştırma grubu "Cybermetrics Lab" tarafından, üniversitelerin alan adlarına (web) dayalı yaptığı sıralamanın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Bu sıralama dünya üniversitelerini, internet üzerinde akademik araştırma varlığı, bilimsel yayınlarına açık erişim imkanı, ilgili üniversitenin sitesinde bulunan akademik dosya sayısına dayanan dosya zenginliği ve en çok atıf alan yayın sayısı kriterlerine göre sıraladığı belirtildi. Üniversiteler tarafından oluşturulan bilimsel ve kültürel bilgilerin tüm topluma aktarılması ve açık erişim girişimlerini desteklemek amacıyla yapılan sıralamada Akdeniz Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında genel sıralamada 18. devlet üniversiteleri arasında 15'inci sırada yer aldı. Üniversitelerin 4 farklı kategoride değerlendirildiği sıralamada Akdeniz Üniversitesi, internet üzerinde akademik araştırma varlığı ve akademik yayınların erişime açık olması kategorisinde ise dünya üniversiteleri sıralamasında ilk bin arasında yer buldu.