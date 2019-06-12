Dünya turizm devleri Resort Turizm Kongresi'nde

9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 27 Kasım'da gala açılış programı ile başlayacak. AKTOB organizasyonu ile gerçekleştirilecek kongrede, turizmin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımaları ele alınacak. Kongrenin ana teması her yıl olduğu gibi 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' olacak.Kongreye, yurtiçinden ve yurtdışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleri ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcileri katılacak. Geçen yıl 1300 kişinin katılım sağladığı kongreye bu yıl 1500 civarı katılım bekleniyor. Daha önceki kongrelere, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, TUI CEO'su Peter Joussen, Jet2holidays CEO'su Steve Heapy gibi isimler konuşmacı olarak katıldı. Bu yıl kongrede Der Touristik CEO'su Sören Hartmann baş konuşmacı olacak. Farklı konu başlıklarında oturumlarla gerçekleşecek kongre programında, dünya turizm pazarının etkin isimleri de konuşmacı olarak yer alacak.