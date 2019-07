Dünya starı 6 Ağustos'ta Antalya'ya geliyor

GEÇEN yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert, bu yıl müziği, oyunculuğu ve özel hayatıyla tüm dünyanın yakın takibinde olan Latin müziğin efsane ismi Jennifer Lopez'i ağırlıyor. Bu yıl ünlü beyzbol oyuncusu A-Rod’la evleneceklerini açıklayan Lopez’in evlilik öncesi çıktığı ‘It’s My Party’ turnesinin ön balayı adreslerinde Regnum Carya da yer alıyor.

Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetin yanı sıra, tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi Jennifer Lopez, 6 Ağustos’ta Regnum Carya’nın görkemli sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, bu yılın yepyeni single’ı 'Medicine’ı ve aralarında 'On The Floor', 'Aint It Funny', 'Love Don’t Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde seslendirecek.