Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Başladı

BELEK'te 5-6 Şubat'ta 69 ülkeden 258'i erkek 396 sporcunun katıldığı Dünya-Para Tekvando Şampiyonası açılış seremonisine Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve paralimpik komite yetkilileri katıldı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Tokyo Paralimpik Oyunları'na Para-Tekvando’n da dahil edildiğini söyledi. Şahin, “2020 Olimpiyat Oyunları öncesi son dünya şampiyonası Antalya'da gerçekleştiriliyor. Ayrıca 58 ülkeden 396 sporcunun katılımıyla Para-Tekvando'da rekor kırdık. Dünyanın her yerinden sporcular geldiğini, Dünya Para-Tekwando Şampiyonası'nın ardından Antalya'da 7-17 Şubat'ta 4. WT Başkanlık Kupası ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvalarıyla devam edecek" dedi. Dünya Teknvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, ikinci defa geldiği Antalya'da Para Tekvando Dünya Şampiyonası yapılmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti. Choue, "Türkiye dünya tekvandosunda önemli bir yerde ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de şimdiye kadar hiç yapılmayan Büyükler Dünya Şampiyonası'nın da yakın zamanda düzenleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Şampiyonanın ilk gününde müsabaka (Kyorugi) dalında Türk Milli Takımı'ndan, Mehmet Sami Saraç K42 A +75 kategorisinde, Mehmet Vasıf Yakut ise K43 A +75'de rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanmayı başardı. Erkelerde Yıldıray Erdiç, K41 A -99 kategorisinde üçüncülük elde etti. Kadınlarda ise Semra Kara K41 A-49 kategorisinde bronz madalya kazanmayı başardı.