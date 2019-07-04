Düden üzerinde zip-line heyecanı

DÜDEN Şelalesi'nden çıkarak denize doğru hızla akan Düden Çayı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. 4 kilometre uzunluğunda rafting parkuru bulunan aynı zamanda 130 metre uzunluğunda zip-line parkurunun yer aldığı düden üzerinde, turistler heyecanlı anlar yaşıyor. Suyun üzerinden kayarak hedeflerine ilerleyen turistler heyecan ve adrenalin dolu dakikalarını ellerindeki cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor. Etkinlikler Düden Çayı'nın 40 metre yükseklikteki falezlerden denize döküldüğü noktanın hemen üstünde yapılıyor. Düden Çayı üzerinde 4 kilometre uzunluktaki rafting parkuru ise her yaştan rafting meraklısına ev sahipliği yapıyor. Profesyonel lisanslı rehberlerin koordinasyonunda yapılan rafting turları, farklı animasyon şovlarıyla renkleniyor.