DÜDEN Şelalesi'nden çıkarak denize doğru hızla akan Düden Çayı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. 4 kilometre uzunluğunda rafting parkuru bulunan aynı zamanda 130 metre uzunluğunda zip-line parkurunun yer aldığı düden üzerinde, turistler heyecanlı anlar yaşıyor. Suyun üzerinden kayarak hedeflerine ilerleyen turistler heyecan ve adrenalin dolu dakikalarını ellerindeki cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor. Etkinlikler Düden Çayı'nın 40 metre yükseklikteki falezlerden denize döküldüğü noktanın hemen üstünde yapılıyor. Düden Çayı üzerinde 4 kilometre uzunluktaki rafting parkuru ise her yaştan rafting meraklısına ev sahipliği yapıyor. Profesyonel lisanslı rehberlerin koordinasyonunda yapılan rafting turları, farklı animasyon şovlarıyla renkleniyor.
Düden üzerinde zip-line heyecanı
Antalya'nın Lara Bölgesi'nde Düden Çayı'nın deniz ile buluştuğu noktada gerçekleştirilen zip-line etkinliği 7'den 70'e her yaştan tatilciye adrenalini yaşatıyor. 130 metre uzunluğundaki çelik halat üzerinden özel askı aparatlarının yardımıyla hızla kayan turistler renkli görüntüler oluşturuyor.