Düden Şelalesinde bayram bereketi

ANTALYA'DA Ramazan Bayramı kapsamında dokuz günlük tatil boyunca yerli ve yabancı turist ile doldu. Bayram tatilinde, otellerin yanı sıra doğal alanlar ve şelalelere de büyük ilgi gördü. Özellikle sıcaklarda serin bir ortam sunan şelaleler gezilecek yerlerin gözdesi oldu. Antalya'nın 10 doğa harikası şelalelerinden Düden Şelalesi de en çok rağbet gören yerlerden biri oldu. Eşine az rastlanır manzarası ve yeşilliklerin arasında yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen suyun görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Geçen yıl 500 bin ziyaretçi alan Düden, bayram yoğunluğuyla beraber bu yıl daha da fazla ziyaretçiye ulaşması bekleniyor. Trabzon'dan bayram tatili için gelen ziyaretçilerden Özlem Açici, Düden Şelalesine ilk kez geldiğini belirterek, "Çok güzel, çok beğendim. Önce Kaleiçi'ni gezdik sonra buraya geldik. Gerçekten efsane, çok beğendik, anlatmaya gerek yok. Bol bol fotoğraf çekindik, şelaleyi çektik. Gökkuşağı çıkmıştı harika bir görüntü" şeklinde konuştu. Açici, "Antalya gelmişseniz kesinlikle Düden Şelalesi'ni görmeden gitmeyin" mesajini verdi. Açici'ya rehberlik neden kuzeni Can Erdem ise, Kaleiçi ve Düden Şelalesi gibi Antalya'da gezilecek yerleri gezdiklerini belirtti. Turistler ve çocuklarını gezmeye getiren aileler hem güneşli havanın hem de şelalenin serinliğinin tadını çıkardı. Çocuklar eğlenirken aileleri de bol bol fotoğraf çekti. Yüzlerce turist de şelaleyi arkasına alıp selfie yaparak Türkiye'nin güzelliklerini sosyal medyada paylaştı.