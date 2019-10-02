Düden Şelalesi'nin etkin kullanımı sağlanacak

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen CUTLER Projesi 6'ncı değerlendirme toplantısı, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Belçika ve İrlanda'dan 24 yabancı uzmanın katılımıyla başladı. Avrupa Komisyonu tarafından Akıllı Şehirler ve Toplumlar Programı kapsamında yürütülen CUTLER Projesi 'İçerisinden su geçen dayanıklı kentler yaratma' fikri ve amacıyla Ocak 2018'den bu yana yürütülüyor.

YENİLİKÇİ POLİTİKALAR

Araştırma ve veri değerlendirmesi yapılacak projenin odak noktası Antalya özelinde Düden Çayı ve Şelalesi olarak belirlendi. Proje, bilimsel yöntemler ve inovasyon teknikleri kullanılarak yapılan ölçümlerden de yararlanarak, içerisinde su öğesi bulunan kentlerde, (nehir, göl, deniz vb.) bu alanın ekolojik yapıyı tamamen koruyarak halkın kullanımına dahil edilebileceği yenilikçi politikalar oluşturmayı hedefliyor.

DÜDEN HAK ETTİĞİ TURİZM GELİRİNE ULAŞACAK

CUTLER proje toplantısının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekti. Turizm için önemli bir kentte yöneticilik yapmanın büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ifade eden Tuncer, “Amacımız tarihimizin ve doğal mirasımızın etkin kullanımını sağlayarak, sürdürülebilirliğini gelecek nesillere aktarabilmek. CUTLER Platformu kapsamında, Antalya merkezinin turizm noktaları içerisinde önemli yer taşıyan Düden Şelalesi'nin niteliği ve etkin kullanımının sağlanması konusunda yürütülen çalışmaları büyük bir şans olarak görmekteyiz. Düden Rekreasyon Alanı yaşamakta olduğu sorunları aşacak ve hak ettiği ziyaretçi sayısına ve turizm gelirine ulaşacaktır" diye konuştu.