Düden Şelalesi'nde pes dedirten çeviri hatası!

Antalya'nın ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi'nde eşine az rastlanır bir hata, ülkemizdeki dil eğitiminin içler acısı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Düden Şelalesi'nde pes dedirten çeviri hatası!
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ANTALYA'DA günde binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nde bulunan bir uyarı levhasındaki çeviri hatası bu kadarına da pes dedirtti. 'Başınıza dikkat ediniz' cümlesinin 'Heads your be careful' olarak çevrilmesi tepkilere yol açtı. Doğru yazımı,' pay attetion to your head' olan cümlenin araştırılmadan yazılması bölgeyi ziyaret eden rehberler tarafından olumsuz karşılandı. Uyarı levhasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan bir turizm rehberi yetkilileri dikkatli olmaya davet etti. 

İşte kokartlı rehberin yaptığı o paylaşım:

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