Düden Kıyı Şelalesi’ne turist yoğunluğu

Turizmin başkenti Antalya’nın doğal güzelliklerinden Düden Kıyı Şelalesi, turistlerin gözdesi oldu.

Düden Kıyı Şelalesi’ne turist yoğunluğu
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MURATPAŞA Düden Park içerisinde yer alan ve 40 metre yükseklikten Akdeniz’e dökülen Düden Kıyı Şelalesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Park içinde yer alan seyir terasları ziyaretçilere şelale, falez ve Akdeniz manzaraları sundu. Debisinin en yüksek olduğu dönemde falezlerden çağlayan şelaleden güneş ışınlarıyla birlikte oluşan gökkuşağı renkleri önünde yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi. Falezlerden dökülen şelale Kaleiçi Yat Limanı’ndan çıkan gezi teknelerinin de uğrak yeri konumunda bulunuyor. 

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