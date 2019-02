DTO meclisinde, ‘Deniz varsa hayat vardır’ anlatıldı

DTO Antalya Şubesi 12. Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclise Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk katılarak, “Deniz varsa hayat vardır” sloganıyla temiz bir deniz için çalışan TURMEPA Derneği adına yapılan çalışmalar DTO Antalya Şubesi Yönetimi ve üyelerine anlatıldı. Toplantıya TURMEPA Başkanı ve aynı zamanda İMEAK DTO Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu ve TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk’ün yanı sıra Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, geçmiş dönem merkez Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 6. Bölge Müdür Yardımcısı Sevda Yılmaz da katıldı.



“Bu yıl zorlu kış şartları ile mücadele ediyoruz”

DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in geçtiğimiz ay gerçekleşen faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi. Başkan Çetin, “Bu yıl zorlu kış şartları ile mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle zarar gören sektörümüzün temsilcileri denizcilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onların her zaman yanlarındayız” dedi. Çetin, sezona hazırlıkların da devam ettiğini belirterek, 2019 turizm sezonunun bölgemizde iyi geçeceğini söyleyerek, hep birlikte sezona iyi bir giriş yapmak adına her zaman denizcilerin yanlarında olduklarını ifade etti. TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk Dernek olarak yaptıkları çalışmaları ve bundan sonra yapmak istedikleri çalışmaları anlattı.



“Biz denizlerin koruyanlarıyız”

TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise “Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. O yüzden denizlerimiz nefes kadar vazgeçilmez bizim için. Denizlerimize baktığımız zaman deniz kirliliğinin yüzde 70’i karadan geliyor. Denizden gelen kirlilik ise yüzde 30’dur. Biz denizlerin koruyanlarıyız. Biz bu denizlerden ekmek yiyenlerdeniz. Denizi en çok bilenlerden ve denizi en çok sevenleriz. TURMEPA olarak denizimizi yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek zorundayız. Deniz temizliğinin önemi konusunda duyarlılığı artırmak için çalışmaya ve toplumumuzu bilinçlendirmeye her zaman devam edeceğiz. Siz değerli denizci dostları da etkinliklerimiz de ve derneğimizde etkin rol almaya davet ediyorum” diye konuştu. Toplantı sonrası TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Berna Küner Vanmanakes’e özel hazırlanan bir kahve fincan takımı hediye etti.