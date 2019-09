DTO Başkanı Çetin: 3 Antalya'da 4 yılda 250 bin paraşüt uçuruldu"

DTO Antalya Şubesi 19. Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirdi. Hesapları İnceleme Komisyon Başkanı Kemal Piro tarafından 2019 yılı Ağustos ayı Gelir Giderleri tablosu Meclise sunmasının ardından Meclis Üyeleri, İlçelerindeki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.



Su Sporu işletmelerinin yaklaşık % 40 ‘ı Antalya Bölgesinde

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Türkiye’de bulunan Su Sporu işletmelerinin yaklaşık % 40 ‘ının Antalya Bölgesinde olduğunu ve güzel bir sezon geçirdiklerini belirtirken, geçtiğimiz hafta sonu can kaybıyla sonuçlanan üzücü parasailing olayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Meydana gelen kazada teknenin sahibi olan şirketin DTO üyesi olmadığına dikkat çeken Başkan Ahmet Çetin, 2009 yılında yayınlanmış olan deniz turizmi, turizm amaçlı sportif faaliyet yönetmeliği uygulamalarının yerinde olduğunu ancak son yıllarda biraz uygulamada sekteye uğradığını söyledi.



Turizm amaçlı sportif faaliyet kurulları düzenli olarak toplantılarını yapmalılar

Başkan Ahmet Çetin, “ Deniz Ticaret Odası, özellikle her yıl teknolojiye bağlı değişiklik gösteren Parasailing ve diğer su sporları aktivitelerinde üyeleriyle birlikte dünyayı takip etmekte ve en iyi hizmeti ve en iyi malzemeyi kullanmaktadır. Ancak özellikle her sene belirli periyotlarla düzenli olarak toplanması gereken Odamızın da temsilcisiyle üye olduğu İlçe turizm sportif kurullarının ve turizm amaçlı sportif faaliyet kurullarının düzenli olarak toplantılarını yapmasının son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik , Deniz Ticaret Odası gibi sınırlı sayıda üyesi olan bu komisyonları mülki amirlerimiz, kaymakamlarımız tarafından düzenli olarak toplanmaları bilgi alışverişinde bulunmaları ve bu kurulların belge verirken de mutlaka Deniz Ticaret Odası üyeliği şartı aramaları, belge verilecek kişinin Deniz Ticaret Üyesi olup olmadığını da mutlaka tespit etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu kurulların görevi sadece belgede vermek değil denetim yapmak” dedi.



Antalya’da 4 yılda 250 bin paraşütün uçurulduğunu tahmin ediyoruz

Gerekli denetlemelerin düzgün yapılmaması durumunda ise istenmeyen kazalar meydana gelebildiğini dile getiren Başkan Ahmet Çetin, “ Son yaşadığımız üzücü olayda kazanın meydana geldiği tekne sahibi kaptan, tecrübeli bir kaptan ancak gene de ani hava şartları değişikliklerine karşı çok dikkatli olması lazımdı. Bunun içinde biz üyelerimizle ani hava değişikliklerinin duyurulması, iletişim ağlarının kurulması ve kooperatifler, dernekler kanalıyla elimizden gelen duyuruları yapıyoruz. " dedi.Antalya’da tahmini rakamlarla 4 yılda 250 bin paraşütün uçurulduğunu tahmin ettiklerini hatırlatan DTO Başkanı Ahmet Çetin " 250 bin hava uçuşunda son dönem yaşadığımız sadece 1 tane ölümlü kaza meydana geldi. Kimsenin can kaybı değil, ayak tırnağının dahi kırılmasını istemeyiz. Ama bununda göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Çeşitli ulaşım sektörlerine transferlerde de maalesef münferit kazalarla zaman zaman ülkemizi , şehrimizi ziyarete gelenler hayatlarını kaybedebiliyorlar. Ama denizde yaşanan olaylarda biz sıfır can kaybı, sıfır risk prensibiyle çalışıyoruz. Onun içinde bundan sonra Odamızın da mutlaka içinde olduğu, kurumların düzenli çalışarak sektörün aksaklıklarının giderilmesi ve çağa daha hızlı ayak uydurması yönünde ve misafirlerimize daha sağlıklı daha kaliteli hizmet vermesi yönünde önemli bir aşama kaydedeceğine inanıyoruz” diye konuştu.