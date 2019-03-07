DSP'li adaylar ATB'yi ziyaret etti

DSP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Reşat Oktay, İl Başkanı Ahmet Çakmak, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Yıldıray Sapan, Döşemealtı Belediye Başkan adayı Nuket Şirin ve bir grup partili, ATB Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. DSP'li adayları ve beraberindekileri Başkan Çandır ve yönetim kurulu üyesi Halil Bülbül karşıladı.

ATB'nin kentin tarımı, ticareti ve gelişime koyduğu katkıyı takdirle takip ettiklerini söyleyen Reşat Oktay, kendilerinin de daha iyi bir Antalya yaratma sevdasıyla yola çıktığını kaydetti. Siyasetin normalleşmesi gerektiğini, ekonominin kötüye gittiğini ifade eden Oktay, yerel yönetimlerden başlayarak kötü gidişatı değiştirebileceklerini kaydetti. Oktay ve ilçe başkan adayları Antalya ile ilgili projelerini paylaştı.

ANTALYA KAZANMALI

ATB Başkanı Ali Çandır, DSP heyetine seçimde başarılar dilerken, “Seçimde kim seçilirse seçilsin, Antalya kazanmalı" dedi. Çandır, kenti geleceği taşıyacak projelerin yarışması gerektiğini söylerken, DSP heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür etti.