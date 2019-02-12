DSP belediye başkan adaylarını tanıttı

DSP Antalya Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) yapıldı. Toplantıya belediye başkan adayları, parti yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK İSTİHDAMA DAYALI PROJELERİMİZLE GELİYORUZ'

DSP Antalya İl Başkanı Ahmet Çakmak, belediye başkan adaylarını tanıttı. Birlik, beraberlik vurgusu yapan DSP İl Başkanı Ahmet Çakmak, hiçbir partiyle ittifak yapmadan seçime girdiklerini, kimseyle kavga sürecinde olmadıklarını, ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir parti olduklarını söyledi. Kendi içinde kavga eden partilerin ülkeye ve halka fayda sağlamadığını anlatan Ahmet Çakmak, “DSP olarak, ülkemize ve Antalyamıza sulh, beraberlik ve huzur vadediyoruz. Bizler halkın belediyelerini kurmak için geliyoruz. Antalya'da insan odaklı, şeffaf belediyelerimizle Türkiye'ye örnek olacak istihdama dayalı projelerimizle geliyoruz" dedi.

DSP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıtan Çakmak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Reşat Oktay, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Buket Dağlı, Kepez Belediye Başkan Adayı Nihat Arslan, Alanya Belediye Başkan Adayı Ercan Öngün, Kemer Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu, Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım, İbradı Belediye Başkan Adayı Mustafa Kozanoğlu, Serik Belediye Başkan Adayı Mehmet Habalı, Manavgat Belediye Başkan Adayı Ali Çelik'in DSP Genel Merkezi tarafından onaylandığını söyledi. Çakmak, diğer 9 ilçenin belediye başkan adayını ise kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

OKTAY: DENEYİMLİ BİR POLİTİKACIYIM

CHP çatısı altında Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğinden ocak ayında istifa edip DSP'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Reşat Oktay, kurumsal hale getirilemeyen demokratik yapının getirmiş olduğu sorunları içinde taşıyan yerel seçimlerin yapılacağını söyledi. "Solun tek adresi Demokratik Sol Parti'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmekten büyük onur duyuyorum" diyen Reşat Oktay, “24 yıldır Antalya politikacısıyım. 7 yıl Kepez Belediyesi'nin kurucu başkan yardımcısı ve 10 yıldır Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak deneyimli bir politikacıyım. Demokratik Sol Parti'nin Antalya hudutları çerçevesinde bu seçimin en büyük favorisi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



