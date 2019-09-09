Dronların ay-yıldız gösterisi

HAFTA sonu gerçekleşen festival için yaklaşık 7 bin metrekare genişliğindeki Muratpaşa Kent Meydanı'nda robotik, kodlama ve marker atölye, e-spor turnuva, dron deneyim alanlarıyla birlikte Dünyanın en hızlı dron yarış takımı XBlades'in piste çıktığı Tech Drone League yarış alanı kuruldu.

ROBOTİK ŞAMPİYONLARI

İki gün boyunca Muratpaşa Kent Meydanı'nda devam eden ve Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde düzenlenen tüm etkinlikleri katılımcılar da deneyimlerken Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurs merkezleri ve Adalya Vakfı - ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinin katıldığı robotik yarışması çekişmeli geçti. Yarışmanın ilk gününün birincisi Türk Hava Kurumu takımı olurken ikinci gün şampiyonu Antalya Yörük Türkmen Derneği adına yarışan Adalya Vakfı - ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri oldu. Şampiyonlar, festivalin kapanış gecesinde ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'dan aldı.

TDL YARIŞLARI

Festival aynı zamanda dünyanın en iyi dron yarış takımı XBlades Racing ve Tech Drone League pilotlarının mücadelesine sahne olan TDL Yarışlarına da ev sahipliği yaptı. Kent Meydanı'nda kurulan yarış pistinde 27 dron pilotu, 2 gün boyuna 772 tur yaptı. Yarışlar tam 4 saat 24 dakika 46 saniye sürerken yarışların birincisi XBlades'ten Leo Whitfield, ikinci TDL adına yarışan DroneD FPV - Dennis Mennema ve üçüncü de yine TDL'den Sir Clasha Lot oldu. Başkan Uysal, son gün yarışlarını sanal gerçeklik gözlüğüyle sahneden takip etti.

DRON EĞİTİMLERİ

Başkan Uysal, dereceye giren dron pilotlarına kupalarını takdim etti. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak destek eğitim kurs merkezlerinde 3 yıl önce başlayan robotik-kodlama eğitimlerini daha ileri seviyelerde devam ettireceklerini belirtirken dron eğitimlerine de başlayacaklarını açıkladı. Başkan Uysal, “Sadece uçurma alanında değil dron yapma eğitimine de başlıyoruz. Hatta Antalya Organize Sanayi bölgesinde bazı dron parçalarını üretebilmek istiyoruz" dedi.Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Muratpaşa Teknoloji Festivali, dronların gösterisiyle sona erdi. Muratpaşa Kent Meydanı'ndan aynı anda havalanan 18 dron, gökyüzünde senkronize hareketlerle birbirinden farklı şekiller oluştururken, kapanış dronların ay-yıldız şovuyla gerçekleşti.