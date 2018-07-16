Döşemealtı, tarihinin ilk altın kemerini kazandı

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, 3 yıl aradan sonra yeniden Altın Kemerin sahibi oldu. Elemelerde, Kaan Kaya, Hasan Cengiz, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı ve Şaban Yılmaz’ı geçerek altın kemere ulaşan Okulu’yu, ilk kutlayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç oldu. Okulu’yu daha sonra Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim tebrik etti.

Yaklaşık 1 saat süren müsabakayı altın puan ile kazanıp omuzlara alınan 2018 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kemeri şehitlere ve Döşemealtı halkına armağan etti. Okulu, omuzlardan indikten sonra protokol tribününe giderek Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile kucaklaşarak zaferi kutladı. Kupa ve madalya töreninin ardından altın kemeri boynuna takan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başpehlivanı Orhan Okulu yine omuzlara alınarak saha içerisinde şeref turu attı.

Kendisine destek için Edirne’ye gelen Döşemealtı’lı güreşseverlerle birlikte konvoy halinde kent merkezine giden Okulu daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kispetiyle çıktığı etkinlikte Altın Kemeri şehit ve gazilere armağan ettiğini de söyleyen 2018 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Orhan Okulu büyük alkış aldı.

Döşemealtı Belediyesi güreşçisi Okulu, daha sonra geleneksel olarak Başpehlivan birincilerinin götürüldüğü Tarihi Saray hamamına gitti. Tarihi geleneği yaşatan Başpehlivana vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar Orhan Okulu’yu yol boyunca alkışlarla destekledi. Güreşseverlerle fotoğraf çektiren Altın Kemerli Başpehlivan daha sonra yine büyük bir kalabalıkla dinlenmek üzere kaldığı otele geçti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yaptığı açıklamasında, “Ata sporumuz yağlı güreşlerin Olimpiyatları olarak kabul edilen Kırkpınar Güreşleri’nden altın kemer ile dönüyor olmak büyük bir gurur ve mutluluk. 2014 Yılında kurduğumuz Spor Kulübümüz aracılığıyla başta güreş olmak üzere amatör branşlara önem verdik. Bugün de bunun meyvelerini topluyoruz. Geçen yıl finalde kaybettiğimiz Altın Kemeri bu yıl kazandık ve Döşemealtı tarihinin ilk altın kemerine ulaştık. Kulüp başkanımıza, antrenörlerimize, güreşçilerime, bizi her zaman destekleyen Döşemealtı halkına ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.