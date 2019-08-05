Döşemealtı Belediyesinden Kurban Bayramı hazırlıkları

DÖŞEMEALTI Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. İlçedeki 32 mahallede bulunan cami ve mescitlerin avlu ve bahçelerinde bakım ve temizlik çalışmalarını rutin olarak yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ekip sayısını artırıp çalışmalara hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, camilerde çimlerin biçimi, yabancı ot temizliği, ağaç ve bitki budama ile genel temizlik gerçekleştirdi. Cami temizlik ekibi ise, ilçe genelindeki 62 cami ve 7 mescitte, yıl boyu rutin temizlik yaparak ibadete hazırlıyor. Cami temizleme Eeibi de, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı cami temizleme ekibi, ibadethanelerde halıları yıkayıp, kapı, pencere ve ayakkabılıkları silip, mihrap, minber, camlar, şadırvan, abdesthane, tuvaletler ve bahçeleri temizledi.