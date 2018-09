‘Dört Renk Dört Yön’ sergisi sanatseverlerle buluştu

TÜRK motiflerinden oluşan resim sergisine ‘Dört Renk Dört Yön’ ismini veren Sağ, çıkış noktasının Türk kültürünün derinlikleri olduğunu belirterek şunları söyledi; Türkler dünyayı dört bucak olarak algılarlar. Her bucağı da yani her bir köşeyi de renk ile izah ederler. Siyah kuzeyin, kırmızı güneyin, mavi doğunun ve beyaz batının rengidir. Türkler kendilerini merkeze koyarak, dünyayı bu şekilde algılamışlar. Her yöne atlarıyla medeniyetler götürmüşler. Bu medeniyetle birçok etkileşime girmişler. Her gittikleri yere kendi mühürlerini vurmuşlar.

Milli şuuru, milli bilinci uyandıracak çarpıcı bir sergi olduğunu ifade eden Sağ, “Benim resimlerimde de bu dört yönde var olan simgeler ve semboller mevcuttur. Yani aslında ben resimlerimde Türklerin bütün dünyaya götürmüş olduğu, Türk medeniyetinin zenginliklerini işledim. Atatürk boşuna, Türk çocukları atalarını tanıdıkça kendilerinde kuvvet bulacaktır, dememiştir. Biz de bu kuvveti ve kudreti görsünler diye resimlerimizde işliyoruz.” diye konuştu.

‘Kosmoloji ve mitoloji etkisi altında yapılmış Türk estetiğinin zarafetlerini yansıtan 52 parçalık bir koleksiyondan oluşan sergi 25 Eylül 2018 tarihine kadar Ankaralı sanatseverle olacak.