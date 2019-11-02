Dönüşüm için özel rapor

ANTALYA Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu, kentsel dönüşüm ilkelerini ortaya koyan ve izlenmesi gereken süreci ele alan özel bir rapor hazırladı. Raporda, mülk sahipleri, daha büyük ve kaliteli ev iddiasıyla sözleşme yapmaya gelen kişilere karşı uyarılırdı:

HUKUKÇULAR İNCELESİN

“Evin bağlı olduğu belediyeden imar durum belgesini alınmalı. Durum belgesindeki hükümlerle vaat edilen tasarım karşılaştırılmalı. Belediye teknik elemanı, mimar ya da şehir plancısından yardım alınmalı. Sözleşmeler hukukçular tarafından incelenmeli. Sözleşme yapacak firmanın bu işi yapmaya yetkili olup olmadığını araştırılmalı.”

SOSYAL YAPI ANALİZİ

Antalya’da uygulanması gereken kentsel dönüşüm ilkelerini sıralayan Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı ve Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu, “Jeolojik açıdan riskli alanlar belirlenmeli. Geliştirilen tüm projelerde, kamu yararı ve planlama ilkelerine ayrımsız biçimde uyulmalı. Projeler sadece fiziksel dönüşüm olarak algılanmamalı sosyal yapı da analiz edilmeli” dedi.

RİSK ALANLARI ÖNEMLİ

“Planlama kararları kent bütününe yönelik kararlarla bütünleşik olarak ele alınmalı” diyen Manavoğlu, şöyle devam etti: “Kentsel dönüşüm açısından öncelikli, yüksek riskli alanlar bilimsel çalışmaların ışığında toplumsal uzlaşma ile belirlenmeli. Kentsel dönüşüm alanları belirlenirken zemin yapısı itibariyle deprem riskli alanlar da belirlenmeli. Projelerde rant artışı değil, can güvenliği öne çıkmalı.”

MAĞDURİYET AZALACAK

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, Kentsel Dönüşüm Yasası’nda yapılan değişikliklerinin yaşanabilecek sorunları önleyecek nitelikte olduğunu söyledi. Sert, “Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle hak ediş usulü satışla kimse mağdur olmayacak. Sahte satış ve dolandırıcılığın önüne geçilecek. Maliyetlerin her geçen gün arttığı bir dönemde teminat zorunluluğu, işi yapabilecek müteahhitlerin iş başına gelmesini sağlayacak” dedi.