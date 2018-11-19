Domuzlar seraları talan etti

Demre'de bazı seralara giren domuzlar, ürünlere zarar verdi

Domuzlar seraları talan etti
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DEMRE'YE bağlı Büyükkum Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Karakulak, Durmuş Uğuş, Ramazan Küçük, Abdullah Duran, Ömer Gökçe, Caner Karataş ve İbrahim Karataş'ın seralarına domuzlar girdi. Domuzlar seralardaki ürünlere zarar verirken, yaklaşık 20 dekar seranın zarar gördüğü belirtildi. Durmuş Uğuş, "Yaklaşık 4 dekar seramda çok büyük zararım var. Domuzlar domateslerin ağacını yıkmış, ürünü parçalamış. Seranın yan plastik örtülerini yırtmış. Birçok arkadaşımızın durumu aynı. Domuzlar Kum Dağı denilen bölgedeki ormanlık ve kayalık alanda yaşıyor. Buna bir çare bulunmalı. Sürek avı yapmak istiyoruz, yasak diyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz da "Durumu yetkililere ilettik. Kaymakamımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü inceleme yaptı. Üretici geceleri serada radyo çalarak, ışık yakarak, ses çıkaran düzenekler kurarak, sabaha kadar elinde silah nöbet tutarak serasını korumaya çalışıyor. Bazı üreticiler seraların etrafını tel örgüyle çeviriyor. Buna bir çare bulunmalı. Antalya'dan bir heyet gelip inceleme yapacak dendi. Bekliyoruz" diye konuştu.

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