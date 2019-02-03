Dokuma Fabrikası Camii yeniden ibadete açıldı

RESTORASYON çalışmaları tamamlanan Dokuma Fabrikası Camii düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Açılışa Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve dokuma fabrikası eski çalışanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan ve Dokuma Fabrikasının Antalya’nın ilk sanayi fabrikası olduğunu hatırlatan İl Müftüsü Osman Artan, bugün yeniden ibadete açılan caminin Dokuma işçilerinin kendi ücretlerinden vererek yaptırdıklarına değindi.

Dokuma Fabrikası caminin yıllarca eğitim yuvası olarak da hizmet verdiğini hatırlatan Artan, “Yıllardır süre gelen bu geleneği sürdüreceğiz. Camide hem namaz kılınacak, hem de yan tarafta yapılan kuran kursunda yetişkinlere yönelik, emeklilere yönelik Kuran-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

'BİRLİKTE AÇALIM İSTEDİK'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 50 yıl önce burada çalışan memurların, işçilerin, işini, aşını, ekmeğini kazanma derdinde olan büyüklerin, kendi ücretlerinden artırdıkları bir miktarla bu camiyi inşa ettiklerini hatırlattı. Dokuma’nın her hatırasına sahip çıktıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Dokuma çalışanları o dönemde istemişler ki; burada çalışan işçilerin özel bir mabeti olsun. Bizlerde bu güzelliği tozlu raflarından çıkartıp hemşehrilerimizle paylaşalım istedik. Bugün bu güzel, bu şirin camiyi hep birlikte ihya ettikten sonra birlikte açalım istedik. “ diye konuştu.

'GÖNÜL DOSTLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Böyle açılışların kendisini duygulandırdığına değinen Başkan Tütüncü, “Belki bir 50 yıl sonra burası bir daha restore edilecek. 100 yıl önce iyi niyet zemininde atılan adımlar devam edecek. 300 sene sonra, 400 sene sonra bu mabetlerin içerisinde ibadet devam ediyorsa, Allah’ın ismi zikredilmeye devam ediyorsa, işte yaptığımız işler çok kalıcı işler demektir. Bu heyecanı paylaştığımız bütün gönül dostlarımıza çok teşekkür ederim. Caminin yapımında emeği geçen ve bugün aramızda olmayan ebediyete intikal eden, bu camiye bir tuğla dahi katkı sağlayan bütün geçmişlerimizden Allah binlerce kez razı olsun. Onları şükran ve minnetle yad ediyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.