Doğalgaz proje ihalesi 31 Mayıs'ta

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ile Ankara'da doğalgaz projesiyle ilgili yaptıkları görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Başkan Kemal Sancaktar, "Doğalgazın proje ihalesi 31 Mayıs 2019 günü saat 10.30'da yapılıyor. Geçen gün Belediye Başkanımız Ömer Niyazi İşlek ile Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaretler ederek doğalgazla ilgili çalışmanın bir an önce başlatılması için gerekli girişimlerimizi yapmıştık. Bakanımız Fatih Dönmez, BOTAŞ Genel Müdürlüğüne gerekli talimatlarını verdi. BOTAŞ proje ihalesini 31 Mayıs'ta yapacak. Proje ihalesinin ardından Korkuteli'ne gelecek olan doğalgaz için 1 Ocak 2020 itibariyle kazma vurulacak" dedi.