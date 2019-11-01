banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Doç. Dr. Arslan: "Erken tanı ile meme kanserini yenebiliriz"

Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğuna dikkat çeken Lara Anadolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Arslan, "Erken tanı ve tedavi yöntemleriyle meme kanserini yenebilir ve hep birlikte üstesinden gelebiliriz" dedi.

ANTALYA 31.10.2019, 15:38
Doç. Dr. Arslan: "Erken tanı ile meme kanserini yenebiliriz"
banner404

NESİBE Aydın Okulları ve Lara Anadolu Hastanesi iş birliğinde meme kanseri bilgilendirme semineri düzenlendi. Nesibe Aydın Okulları toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Lara Anadolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Arslan tarafından verilen seminer, Nesibe Aydın Okulları öğrencilerinin ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Doç. Dr. Deniz Arslan, seminerde meme kanserinin oluşma şekli, kanserin belirtileri ve nedenleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğuna dikkat çeken Arslan, "Erken tanı ve tedavi yöntemleriyle meme kanserinin üstesinden hep birlikte gelebiliriz ve yenebiliriz. Bugün burada bulunmamızdaki amaç, erken tanıda farkındalık sağlamaktır" dedi.

"Memedeki değişimlere dikkat"
En sık karşılaşılan belirtinin ağrılı veya ağrısız ele gelen kitle iken ayrıca meme cilt değişiklikleri (kızarıklık, döküntü, yara, portakal kabuğu görünümü), ciltte çukurlaşma, meme başında akıntı (kanlı veya şeffaf) ve meme başı değişiklikleri (çekilme, asimetri) olabileceğine dikkat çeken Arslan, “Bu belirtilerden biri veya birkaçı var ise doktor muayenesi yaptırmalısınız. Bu belirtiler meme kanseri öncül belirtileri olabilir. Bu yüzden memenizdeki değişimleri önemseyin. Kadın olmak en önemli meme kanseri risk faktörüdür ve 200 kat meme kanserine yakalanma oranımızı artırır. Aileden geçen bozuk genler meme kanseri riskini artırır ve meme kanserinin yüzde 5-10'undan sorumludur. Yaşlandıkça meme kanseri riski artar. Daha önce meme kanseri geçirmiş olmak, yeni meme kanseri gelişme sıklığı 4 kat artırır. On iki yaşından önce regl olmak, 55 yaşından sonra menopoza girmek meme kanseri riskini artırır. Yoğun meme dokusuna sahip olmak yine riskimizi artırır" diye konuştu.

Meme kanserinde tarama
Sunumunda değiştirilebilir risk faktörlerine de değinen Arslan, "Çocuk sahibi olmamak meme kanseri riskini artırır. Alkol ve sigara kullanımı meme kanserini artırır. Doğum kontrol hapı kullanmak meme kanseri riskini azda olsa artırır. Obezite ile meme kanser riskini artırır. Sedanter yaşam meme kanseri riskini artırır (fiziksel aktivite yapmak, riski yaklaşık yüzde 20 azaltır). Sigarayı, alkolü bırakmak, doğurmak ve emzirmek sizlerin elinde. Eğer meme kanserine yakalanmak istemiyorsak yaşam şeklimizi değiştirmeliyiz. Belirli aralıklarla her kadın memelerini kontrol etmelidir, böylece erken aşamada tümör tanısı konularak kolay bir şekilde hastalıktan tamamen kurtulabilirler. Yirmi yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapılmasını önermekteyiz. KKMM regl/adet başlangıcından 5-7 günlerde, hormon etkilerin meme dokusu üzerine en az olduğu dönemde yapılmaları uygundur. Adet görmeyen veya menopozdaki kadınlar ise her ayın birinci günü KKMM yapmalıdırlar. Böylece kişi kendi memesini tanıyarak, bir değişiklik olduğunda kolayca fark edebilecektir. Mamografi tarama yöntemi ile meme kanseri 3-4 kat daha erken evrede yakalanabilmektedir ve meme kanserine bağlı gelişebilecek ölüm riski yüzde 20 oranında azalacaktır. 45 yaşından itibaren 55 yaşına kadar yıllık, isteyen 40 yaşından itibaren yıllık ve 55 yaşından sonra da 2 yılda bir mamografi yaptırmalıdır” dedi.
Arslan, tarama yöntemi ile erken tanının yüzde 90 oranında konulabileceğini söyledi.

#meme kanseri #erken tanı #Lara Anadolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzman #Doç. Dr. Deniz Arslan
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak 05:53
Güneş 07:14
Öğle 12:46
İkindi 15:42
Akşam 18:08
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545