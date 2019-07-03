Diyarbakırlı çocuklar, hayallerinin tatiline kavuştu

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi ‘FunExpress’ kapsamında havayolunun uçuşu olan kentlerde çocuklara hem eğitici hem eğlendirici bir deneyim yaşatıyor. Mayıs ayında Diyarbakır’da başlatılan proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütüldü. Proje kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen ‘Benim Tatilim’ temalı resim yarışmasını kazanan 17 çocuk, öğretmenleriyle birlikte SunExpress tarafından Antalya’da dört gün ağırlanarak hayallerinin tatiline kavuştu. Avrupa’nın en büyük su parkı The Land of Legends’tan, Türkiye’nin en büyük akvaryumuna, Aspendos ve Düden Şelalesi’nden çocuk ve çiçek temalı EXPO’ya kadar pek çok yeri gezme imkanı bulan çocuklar, en çok da denizin tadını çıkardı.