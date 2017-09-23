Diyarbakır ile Antalya arasında iyi niyet protokolü imzalandı

ANTALYA Sivil Düşünce Derneği (ASDD) Başkanı Hidayet Gültekin ve beraberindeki heyet, Ortadoğu Sanayici Girişimci İş İnsanları Derneği (OSGİAD) ile karşılıklı iyi niyet protokolü imzalamak üzere Diyarbakır'a geldi.

Bir restoranda düzenlenen iyi niyet protokolü imza törenine ASDD Başkanı Hidayet Gültekin ile Yönetim Kurulu üyeleri, OSGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Adanır, OSGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Pervane, Festivaller Başkanı Dilaver Tanık, EuroGap Başkanı İlhan Fidanboy ve çok sayıda üye katıldı. Protokol öncesi konuşan ASDD Başkanı Hidayet Gültekin, bu protokolün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. OSGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Adanır ise, protokolü çok önemsediklerini belirterek dernek olarak bu iletişimi sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ASDD ve OSGİAD arasında protokol imzalandı.