Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (06.11.2018)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 06.11.2018 08:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KUMLUCA SAĞ VE SOL FİDERLERİ ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAMA HATTI TOPLANACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96015)