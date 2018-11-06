Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (06.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...
Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
- ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 06.11.2018 09:30 - 06.11.2018 17:30 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95701ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,KARABÜK,YARDİBİ,DÜZAĞAÇ,ALTINKAYA,BURMAHAN,KIRKKAVAK MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YATIRIMLAR KAPSAMINDA ENH ÇALIŞMASI VE AÇIK ŞALTLARIN KAPALIYA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95763)
- ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇÜK MAH GÖKCEBELEN MAH ASAT İÇME SUYU TR GÜRÇAM ALİBAĞ MEV KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ÜSTÜ HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95909)
- ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER KİRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95823)
- ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 06.11.2018 06:00 - 06.11.2018 07:00 saatleri arasında, CUMHURİYET DUTLUBAHÇE KONUKSEVER MAHALLELERİ KEPEZ BÖLGESİ YÜKSELİŞ ULUS ÖZGÜRLÜK MAHALLELERİ bölgesinde, MODÜLER HÜCRE BAĞLANTISI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96028)
- ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 16:00 saatleri arasında, SALUR MAH. bölgesinde, SALUR HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96032)
- ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 16:00 saatleri arasında, YURTPINAR VE MURTUNA MAHALLELERİ bölgesinde, HATTA YAKLAŞAN AĞAÇLARIN BUDANMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95895)
- ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 06.11.2018 08:30 - 06.11.2018 16:30 saatleri arasında, ÇIPLAKLI MAHALLESİNİN BİR KISMI, KEPEZ İLÇESİNE BAĞLI BAŞKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIMLAR YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95914)
- ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, GAZİ VE HABİBLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96029)
- ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK MEVKİSİ ANA YOL KENARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95928)
- ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK TOSALAK ESKİ ANAMUR YOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95933)
- ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK TOSALAK ANA YOL KENARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95940)
- ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 16:00 saatleri arasında, DÜZLERÇAMI MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, ÖZ AKSULAR FİRMASI TARAFINDAN YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95948)
- ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 18:00 saatleri arasında, KARGICAK SAHİL ATLANTA OTEL KARAGEDİK UTOPYA OTEL CİVARİ ALTUR SİTESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI MÜTAHİT (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95970)
- ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 14:00 saatleri arasında, GÖLOVA TR1 ENERJİ ALAN AG ABONELER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95972)
- ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, SAPADERE MERKEZ GİRİŞ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI YENİ TESİS (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, KIRCAMİ MAH GÜZELOLUK MAH GÖLLER YOLU CAD bölgesinde, ŞEBEKEYE DEĞEN AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95991)
- ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, İNCEKUM PEGASOS OTEL KARAMUSTAFALAR HACILAR bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95997)
- ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.11.2018 11:30 - 06.11.2018 17:30 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. MERKEZ MEVKİİ VE AKÇABELEN MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ TALEBİBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96000)
- ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. KÖLEOĞLU SK. bölgesinde, KUMLUCA BELEDİYESİ ASFALT ÇALISMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96004)
- ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. AKINCA CAD. bölgesinde, KUMLUCA BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96003)
- ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. GÖMLEKLİ SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96001)
- ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.11.2018 09:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, SİNEKÇİ MAH VE KABASEKİZİ VE KARAMIK MEVKİİLERİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96012)
- ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 06.11.2018 08:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KUMLUCA SAĞ VE SOL FİDERLERİ ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAMA HATTI TOPLANACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96015)
- ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 06.11.2018 08:00 - 06.11.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT MAHALLESİ TAMAMI bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KUMLUCA SAĞ VE SOL FİDERLERİ ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAMA HATTI TOPLANACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96016)
- ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.11.2018 08:00 - 06.11.2018 17:00 saatleri arasında, YENİKÖY bölgesinde, BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.