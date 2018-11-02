Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (02.11.2018)

ANTALYA - GAZİPAŞA'DA, 02.11.2018 09:00 - 02.11.2018 17:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ ÜRÜNLÜCE MEVKİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 02.11.2018 08:00 - 02.11.2018 14:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. ÜZÜMLÜ YOL KAVŞAĞI bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ELEKTRİK KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 02.11.2018 08:30 - 02.11.2018 14:30 saatleri arasında, YUVA MAHALLESİ, IMIRCIK MAHALLESİ, GEÇİT MAHALLESİ, KUZUKÖY MAHALLESİ VE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 02.11.2018 09:00 - 02.11.2018 17:00 saatleri arasında, DEREKÖY MAHALLESİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 02.11.2018 09:00 - 02.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. ILICA MEVKİİ DEPO SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 02.11.2018 09:00 - 02.11.2018 16:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. GÖMLEKLİ SOKAK bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 02.11.2018 09:00 - 02.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. BAHÇEBAŞI CADDESİ bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 02.11.2018 09:00 - 02.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. ÇANAKÇI MEVKİİ OKUL SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 02.11.2018 09:30 - 02.11.2018 17:30 saatleri arasında, TOSLAK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 02.11.2018 09:30 - 02.11.2018 17:30 saatleri arasında, BEKTAŞ MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95865)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 02.11.2018 11:00 - 02.11.2018 15:00 saatleri arasında, KORUBAŞI MAHLLESİNİN BİR KISMI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI, MUZKENT MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, ANA HAT BAKIMI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 02.11.2018 10:00 - 02.11.2018 18:00 saatleri arasında, TOSLAK MAHALLESİ DUTLUK MEVKİİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 09:10