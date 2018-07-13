Dev oteli personel yağmaladı

ANTALYA Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan fakat borçları nedeniyle icralık olup tapusu Halk Bankası'na devredilen Mardan Palace Hotel'in maaşlarını alamayan personel tarafından yağmalandığı ortaya çıktı.

Tesise talip olan firmalar tarafından yaptırılan teknik raporda yer alan bilgilere göre; personel lojmanları, otel içindeki bazı odalar maaşlarını alamayan personel tarafından kullanılamaz hale getirilmiş, otel içindeki LCD televizyonlar ve diğer elektronik eşyalar çalınmış.

Teknik raporda toplam tadilat masrafının 5 milyon Euro'ya ulaştığı, tesisin toplam borç miktarının ise 115 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 10:35