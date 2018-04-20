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Denizin dibinden 10 çuval çöp çıktı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali kapsamında tarihi Kaleiçi Yatlimanı'nda yapılan deniz dibi temizliğinde, sudan kamyon ve otomobil lastiği, plastik ile cam şişe, olta uçları olmak üzeri 10 çuval çöp çıkarıldı

Denizin dibinden 10 çuval çöp çıktı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali kapsamında tarihi Kaleiçi Yatlimanı'nda yapılan deniz dibi temizliğinde, sudan kamyon ve otomobil lastiği, plastik ile cam şişe, olta uçları olmak üzeri 10 çuval çöp çıkarıldı

20 Nisan 2018 Cuma 23:51
Denizin dibinden 10 çuval çöp çıktı
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MURATPAŞA Belediyesi'nin Aktiffelsefe Derneği işbirliğiyle bu yıl ilkini düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali, başladı. 'Nefes ol' sloganıyla gerçekleştirilen festival kapsamında tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Festivalde Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve GEA Arama Kurtarma Ekoloji'yle yapılan deniz dibi temizlik çalışmasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren deniz dibi temizliğinde sudan kamyon ve otomobil lastiği, plastik ile cam şişe, olta uçları olmak üzere 10 çuval çöp çıkarıldı. Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte deniz dibi temizliği yapıldığını, sudan çoğunlukla cam ve plastik şişe çıkarıldığını anlattı. Dalışta amatör balıkçıların denize attığı misina ve olta ucu nedeniyle parmağının kesildiğini anlatan Uysal, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları çağrısı yaptı. Gelecek kuşaklar için çevre temizliğinin önemine dikkati çeken Uysal, "Lütfen denizde, hava, karada, her yerde çevremizi temiz tutalım. Çevremiz sadece yaşayanlar olarak bizim kuşağımıza ait değil. Çevremiz gelecek kuşaklara da ait. Asla sadece biz yaşıyoruz, biz ölünce ne olursa olsun deme hakkımız yok. Ego insan olma hakkımız yok, hep birlikte eko insan olalım" diye konuştu. 23 Nisan Pazar günü sona erecek festivalde atölye çalışması, sergiler, paneller yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
MuratpaşaÇevre Festivali
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