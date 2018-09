Denizden zirveye gazladılar

KEMER'İN muhteşem doğal ortamında düzenlenen ve Ekstrem Enduro Motosiklet yarışları arasında bir dünya markasına dönüşen ve Türkiye’nin en büyük motosiklet yarışı olan Sea to Sky’ın son günü yine heyecanlı geçti. Çamyuva sahilinde saat 09.00’da verilen start ile gaza basan Endurucular zorlu dağ etabını geçerek Tahtalı zirvesine ulaştılar.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB’ın destekleri ile gerçekleştirilen Sea to Sky Enduro’nun son günü hayli oldukça zorlu geçti. Yarışçılar doğal şartların yanı sıra hava şartları ile de mücadele ettiler. Dokuzuncu yılındaki Şampiyonada 27 ülkeden 191 sporcu mücadele etti.

Çamyuva Sahili'nden başlayan ve Tahtalı Dağı'nın zirvesinde 70 km'lik etap ile son bulan Sea To Sky’ın en zorlu gününde Güney Afrikalı Wade Young birinci olurken İkinciliği Mario Roman, Üçüncülüğü Alfredo Gomez elde etti.

Zirvede gerçekleşen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü Kahraman Uraz ve TÜRSAB Batı Antalya YTK Başkanı Rıza Perçin verdiler.

Organziasyon sorumlusu Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir yarış sonrası yaptığı açıklamada güzel bir Organizasyon olduğunu dile getirerek, “ Kazasız, belasız çok güzel bir yarış geçirdik. Dünyanın dört bir yanından gelen Endruocular yine Kemer’e ve Kemerin doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Başta dereceye giren sporcularımızı ardından bu zorlu etapta mücadele eden tüm sporcuları kutluyorum”dedi.