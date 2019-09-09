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Denizciler Antalya'da

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri, Akdeniz Yat Rallisi kapsamında Antalya'ya geldi.

ANTALYA 09.09.2019, 11:08
Denizciler Antalya'da
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AKDENİZ Yat Rallisi kapsamında Bodrum'dan yelken açan DADD üyesi denizciler, 38 yat ile Antalya'ya geldi. Antalya Limanı'na demir atan denizciler, şehre saygı amacıyla Akdeniz açıklarında tekneleriyle bir gösteri yaptı. Kıyıdan 1 kilometre açıkta buluşan 38 yelkenli tekne denizde tur attı. Denizciler turun ardından denizin ortasından büyük bir daire oluşturdu.Kıbrıs'ın ardından Fethiye'ye dönerek rallinin biteceğini söyleyen DADD Başkanı Zafer Türkmen, “İki yıl önce kurduğumuz derneğimizin şu an 850 üyesi var. Biz marinalardaki tekneleri denize çıkarmak istiyoruz. Cesareti olmayan denizcileri cesaretlendirmek istiyoruz. Daha önce de Karadeniz'de benzer bir ralli düzenleyerek insanları denize çekmeye çalıştık" dedi. 3 gün Antalya'da kalacak olan denizciler, daha sonra Akdeniz kıyılarını takip ederek Kıbrıs'a doğru yelken açacak.a

#Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği #Antalya
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