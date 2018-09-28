Deniz Otobüsü saatleri değişiyor

ANTALYA'DA Deniz Otobüsleri, yaz sezonunun bitmesiyle tarife değişikliğine gitti. 1 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren yaz tarifesinden kış tarifesine geçiş yapacak deniz otobüsleri 1-31 Ekim 2018 tarihlerinde haftanın 7 günü Antalya Kaleiçi Yat Limanı’ndan 10.00 ve 16.00 saatlerinde, Kemer Marina'dan da 11.30 ve 17.30 saatlerinde hareket edecek.

Kasım’dan itibaren sadece hafta sonu

Deniz otobüs seferleri 1 Kasım 2018- 31 Mart 2019 tarihleri arası ise sadece hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri yine aynı saatlere hizmet verecek. Biletlerin 15 TL olduğu deniz otobüslerinde öğrenciler 9 TL, öğretmen ve emekliler 10 TL’ye seyahat edebiliyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar ile gazi, engelli ve basın mensupları ücretsiz olarak seferlerden yararlanabiliyor.