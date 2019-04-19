Deniz dibinde temizlik

MURATPAŞA Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çevre Festivali kapsamında, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu eşliğindeki öğrenciler, tarihi limanda dalış yaparak su altında temizlik yaptı. Dalış sırasında denizden buzdolabından oto teybine, çaydanlıktan sandalyeye, araç lastiğinden sandalyeye kadar pek çok çöp çıkarıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dalış yaparak temizlik çalışmalarına destek verdi. Başkan Uysal, su altından klozet taşı ile sarı çizme çıkardı.



'VAHŞİCE KİRLETMİŞİZ'

Dalış sonrası basına açıklama yapan Ümit Uysal, "Aşağıda durum pek parlak değil. Su altını vahşice kirletmişiz. Geniş kapsamlı bir temizliğe ihtiyaç var. Bir miktar çıkarabildik, ama bunun gibi yüzlerce çalışma gerekli. İnsanoğlunun en kötü davranışı, diğer canlılarla ortak kullandığı doğayı vahşi bir şekilde kirletmesi ve tahrip etmesi. Kirletmeyelim. Çevremizi, doğamızı koruyalım. Dünyamızda, Türkiye'mizde, Antalya'mızda değerli bir doğaya sahibiz, bunu korumamız lazım" dedi.



'EGO İNSANDAN EKO İNSANA GEÇELİM'

Su altında battaniye, halı, şişe, kutu gibi atıkların yanı sıra lastik ve demir atıklar olduğuna dikkati çeken Başkan Uysal, "İnanılacak gibi değil. Buranın geniş kapsamlı temizliğe alınması lazım. Su altına insanoğlunun neler yaptığını gördük. Umarım insanlık bunu yapmayacak kaliteye ulaşacaktır. Ego insandan, eko insana geçelim istiyoruz. Her şeyi kendinin sanan egoist insandan, çevreye saygılı eko insana geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



DENİZE ÇAMUR TOPLARI ATILDI

Dalış etkinliği sonunda ise denize, çıkardığı kimyasalla su altını temizleyen Japonca 'Bokashi' adı verilen 'ferma çamur topları' bırakıldı. Çamur topları içindeki kimyasallar sayesinde su altında oluşan yosunlaşma ve kirliliği engelliyor.