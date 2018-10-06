Demreliler kan verdi

TÜRK Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı Kızılay Antalya Kan Merkezi, Demre'de 3 gün süren kan bağışı kampanyası düzenledi. Dr. Afet Alizade Açıl başkanlığındaki 7 kişilik ekip, Kızılay kan Tırı ile birlikte Demre'ye geldi. İlçe merkezindeki Eynihal Parkı'nda yapılan kampanya kapsamında 3 günde 298 ünite kan bağışı toplandı.

Dr. Afet Alizade Açıl, "Demreliler kan bağışı konusunda çok duyarlı. Ancak bu kez bağış miktar düşük oldu. Bunun nedeni seralarda ekim, dikim dönemi. İnsanlar çalıştığı için seradan çıkamadı. Yapacağınız bir ünite kan bağışı, yeri geldiği zaman size veya bir yakınınıza can olarak geri dönebilir. Bir ünite kan, bir can demektir. Bu nedenle kan bağışı konusunda vatandaşlarımız duyarlı olmalı. 18- 65 yaş aralığında sağlıklı olan kadınlarımız 4 ayda bir, erkeklerimiz 3 ayda bir kan bağışı yapabilir. Kan bağışı yapmak sağlıklı olmanıza katkı sağlar" dedi.