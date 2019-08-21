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Demre'nin yeni müftüsü göreve başladı
Uzun süredir vekaletle yürütülen Antalya'nın Demre İlçe Müftülüğü'ne, Kütahya'nın Domaniç İlçe Müftüsü Kemal Akpınar atandı.
ANTALYA 21.08.2019, 10:47 Melike Temir
DEMRE Müftülüğü'ne atanan Kemal Akpınar ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Müftü Kemal Akpınar, "Demre'ye isteyerek, tercih ederek geldim. Güzel bir ilçe. Buradaki görevimde benden daha önce görev yapmış arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları daha ileri götürmek, yeni bir ivme kazandırmak için çaba harcayacağım. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın vizyonuna ve misyonuna uygun olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte, devletimizin ve milletimizin ilklerine uygun olarak görev yapacağım. Benden önce görev yapan arkadaşlarıma da çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.
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