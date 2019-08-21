banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Demre'nin yeni müftüsü göreve başladı

Uzun süredir vekaletle yürütülen Antalya'nın Demre İlçe Müftülüğü'ne, Kütahya'nın Domaniç İlçe Müftüsü Kemal Akpınar atandı.

ANTALYA 21.08.2019, 10:47 Melike Temir
Demre'nin yeni müftüsü göreve başladı
banner404

DEMRE Müftülüğü'ne atanan Kemal Akpınar ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Müftü Kemal Akpınar, "Demre'ye isteyerek, tercih ederek geldim. Güzel bir ilçe. Buradaki görevimde benden daha önce görev yapmış arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları daha ileri götürmek, yeni bir ivme kazandırmak için çaba harcayacağım. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın vizyonuna ve misyonuna uygun olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte, devletimizin ve milletimizin ilklerine uygun olarak görev yapacağım. Benden önce görev yapan arkadaşlarıma da çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

#demre #yeni müftü #Kemal Akpınar
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545