Demre heyeti kardeş şehirde

DEMRE Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Belediye Meclis Üyesi Turgut Çulcu ve Demreli iş insanları Ramazan Açıkgöz ve Adnan Karakehya ile birlikte Demre Belediyesi'nin Rusya'daki kardeş şehri olan ve 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da bir suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un doğum yeri olan Klintsı şehrini ziyaret etti. Demre heyetini Klintsı Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç, Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, bölge milletvekili Vladimir İvanoviç, Şehir İdaresi Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyevna ve şehir idaresi yetkilileri karşıladı. Başkan Topcu ve Demre heyeti, Klintsı şehrinin Kurtuluş Günü'ne katıldı. Kurtuluş Günü'nde Demre heyetine büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları, üzerinde ay yıldızlı tişörtler giyen bir grup Rus öğrenci de geçişe katıldı. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "Kardeş şehrimiz Klintsı halkını sevgiyle selamlıyorum. Sizlere Antalya'nın Demre ilçesinden, Demrelilerden ve Aziz Nikolaos'tan selamlar getirdim. Kurtuluş Günü'nüz kutlu olsun. Kardeşliğimiz uzun olsun. Kardeşliğimiz Türkiye- Rusya dostluğuna ve dünya barışına hizmet etsin" dedi. Demre heyeti onurlarına verilen yemeklere de katıldıktan sonra şehri ve çevreyi gezdi. Demre ile Klintsı, 27 Kasım 2017 tarihinde imzalanan anlaşmayla kardeş şehir olmuş ve Demre'de Andrey Karlov Caddesi açılmıştı.