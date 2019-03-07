Demre'deki ören yerlerinde ziyaretçi artışı

AZİZ Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın şubat ayında 2 bin 436 kişi ziyaret etti, karşılığında 30 bin 234 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 137 kişinin ziyaret ettiği müzede 29 bin 944 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk iki ayında ise Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 6 bin 460 kişi ziyaret etti, karşılığında 97 bin 874 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde müze 5 bin 422 kişiyi ağırlamış ve karşılığında 66 bin 902 lira gelir sağlanmıştı.

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni bu yılın şubat ayında 1654 kişi ziyaret etti, karşılığında da 26 bin 314 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra'yı 1651 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 24 bin 509 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk iki ayında ise Myra Antik Kenti'ni 4 bin 640 kişi ziyaret etti, karşılığında 78 bin 47 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra 4 bin 627 kişiyi ağırlamış ve karşılığında 51 bin 449 lira gelir sağlanmıştı.

Müze yetkilileri, "Şubat her iki ören yerine gelen ziyaretçi sayısının en düşük olduğu aydır. Bu yıl yaşanan ağır kış koşullarına rağmen, her iki ören yerine gelen ziyaretçi sayısındaki küçük artışlar bile sevindirici" dedi.