Demre'de yatlar, turizm sezonuna hazırlanıyor

DEMRE'DE Çayağzı Limanı'nda karaya çekilen yaklaşık 90 yatın sahipleri ve yat ustaları yeni sezona hazırlanıyor. Limanda demirli günübirlik yatların öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Ardından eskiyen boyaları yakılarak, kazınıyor. Eskiyen ve çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Kazınan bölümler zımparayla temizleniyor. Yatların alt bölümlerindeki açılan tahta araları, 'kalafatlama' denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar, ardından macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boyayla boyanıyor. Yatların suyla temas etmeyen üst bölümleri ise zımparalanarak eski vernikle temizleniyor, ardından makineyle siliniyor. Temizlenen bölümlere yeni vernik çekiliyor. Yatın tüm bölümleri yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor. Bazı yatlarda boy büyütme çalışması yapılıyor.



Hazırlıklar hakkında bilgi veren yat sahibi Fatih Altan, "Kasım ayında teknemizi karaya çektik. Çürüyen yerlerini değiştirdik. Kalafatını, macununu, boyasını, verniğini yaptıktan sonra nisan ayı başında denize indireceğiz. Turizm sezonumuz açılıyor" diye konuştu. Kalafat ustası Durali Altan da, "Bu yaptığımız işin adı kalafatlama. Bunu tahtanın arasına çaktığınız ve macunladığınız zaman su almaz" dedi. Yat bakım ustası ve yat sahibi Mustafa Kıyak ise şöyle dedi: "Teknelerimizi karaya çektik. Altlarını temizledik. Şu anda boyalarını yapmaktayız. Verniklerini bitirdik. İnşallah nisan ayı içerisinde teknelerimizi denize indireceğiz."