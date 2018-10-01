Demre'de Sıfır Atık Projesi

Demre Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 36 okula 108 geri dönüşüm kutusu yerleştirdi

Demre'de Sıfır Atık Projesi
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DEMRE Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesini ilçede uygulamaya başladı. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Belediye ekipleri tarafından, tüm okullar tek tek ziyaret edilerek çocukların geri dönüşüm bilinci kazanmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. 
Projenin hayata geçmesinin ardından bugüne kadar 36 okula 108 adet geri dönüşüm kutusu yerleştiren Demre Belediyesi, bu sayede çocukların geri dönüşüm bilincine sahip olacağı çalışmalara imza atıyor. Okullarda uygulanan geri dönüşüm kutularını ayrıca eğlenceli hale getiren Demre Belediyesi ekipleri, bu sayede çocukların geri dönüşüme olan ilgisini arttırarak bilinçli bir nesil yetişmesine imkan sunuyor. 

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