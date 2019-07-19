Demre'de sera atıkları enerjiye dönüşüyor

DEMRE'de kronik sorun haline gelen sera atıklarının bertaraf edilmesine için çevreci çözüm bulundu. Üreticiler sera atıklarını Demre Belediyesi'nin tahsis ettiği Demre Çayı kenarına bırakıyor. Yakılması önlenen atıklar burada kurutuluyor. Belediyenin protokol imzaladığı Antalya Dış Ticaret Şirketi, kurutulan atıkları öğüterek kullanılması için enerji santrallerine göndermeye başladı. Antalya Dış Ticaret Şirketi sahibi Ercan Boztepe yaptığı açıklamada, "Atıkları önce kuruttuk. Şimdi öğütme işlemine geçtik. Öğütülen atıkları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki enerji santrallerine göndermeye başladık. Şu ana kadar 25 Tır öğütülmüş atık gönderdik. Toplam 90 gün içinde tüm atıklar, öğütülecek ve enerjiye dönüşecek. Türkiye'de bir ilki başarmanın önemli adımlarını attık. Antalya'ya örnek olacak ve önemli bir sorunu çözecek bir adım atmış olacağız" dedi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da" Özellikle Demre'nin Yaylakaya, Küçükkum, Beymelek, Alakent ve Köşkerler mahallerinde oturan hemşehrilemiz şu an karbondioksit solumadan, gece penceresini kapatmadan bir yaz geçiriyor. Üreticilerimiz de uyarılara uydu. Atıklarını tespit edilen alana taşıdı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Demre'de bir ilki başarıyoruz" dedi.