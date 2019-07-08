Demre'de kask denetimi

DEMRE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman başkanlığında Cumhuriyet Alanı ve sahil yolunda motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadığını denetledi. Ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak kampanya hakkında bilgi verdi, uyarı broşürü dağıttı. Sürücülere, kasksız motosiklet kullanmaları halinde 108 lira ceza yazılacağı bilgisi de verildi. İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman, Demre'nin nüfusa oranla Antalya'da en çok motosiklet bulunan ilçelerden olduğunu kaydetti. İlçede motosiklet kazalarının çok yaşandığına değinen Duman, "Motosiklet kazalarında çok can kaybı yaşanıyor. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bunun da ilk koşulu motosiklet sürücülerinin kask takması. Uyarı denetimlerine başladık. Belediye hoparlörlerinden uyarı yapacağız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, uyarıları dikkate almaları 9 Temmuz'dan itibaren kask takmayan sürücülere ceza yazmaya başlayacağız. Bu kampanyayı kararlılıkla uygulayacağız" dedi.