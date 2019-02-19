Demirtaşlı minikler hayvan barınağında

ALANYA Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Türkiye'nin en kapsamlı ve modern hayvan barınağı olan Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Can Anaokulu öğrencileri ziyarette etti. Özel hazırladıkları dövizler ve mamalarla Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen öğrencileri Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz karşıladı. Ali Yavuz, öğretmen ve öğrencilere barınakla ilgili bilgi verip, üniteleri gezdirdi. Alanya Belediyesi veterinerleri de öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, onlarla yakından ilgilendi. Çeşitli sınıflardan gelen öğrenciler barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:48