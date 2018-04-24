Demirci ustası Hülya’sız kalınca ölmek istedi

OLAY, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya isminde bir kadından ret cevabı alan demirci ustası Murat Y. (48), bir binanın çatısına çıkarak, karşı binaya doğru ‘Hülya’ diye bağırmaya başladı. Şahsı çatıda gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çatıya çıkarak Murat Y.'yi’ ikna etmek istedi. Tüm bu olanları ise çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Uzun çabalar sonrası polisin ikna ettiği Murat Y. bulunduğu yerden alınarak ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.