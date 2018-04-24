Demirci ustası Hülya’sız kalınca ölmek istedi

OLAY, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya isminde bir kadından ret cevabı alan demirci ustası Murat Y. (48), bir binanın çatısına çıkarak, karşı binaya doğru ‘Hülya’ diye bağırmaya başladı. Şahsı çatıda gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çatıya çıkarak Murat Y.'yi’ ikna etmek istedi. Tüm bu olanları ise çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Uzun çabalar sonrası polisin ikna ettiği Murat Y. bulunduğu yerden alınarak ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.