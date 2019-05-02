Demiradam'ın hedefi birincilik

ANTALYALI iş insanı Ali Bıdı, katıldığı zorlu yarışlarda yaptığı derecelerle dikkati çekiyor. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan 4 organizasyona katılan Ali Bıdı, ilk olarak Muratpaşa ilçesinde 24 Şubat'ta yapılan Akra Grand Fondo kısa yol bisiklet yarışında mücadele etti. 65+ master erkek kategorisinde 61 kilometre pedal çeviren Bıdı, birinci oldu. 9-10 Mart tarihlerinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Marmaris Duatlon Şampiyonası'nda yarışan Ali Bıdı, 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre tekrar koşu şeklinde yapılan organizasyonda 65- 69 yaş kategorisinde birinci oldu. Ali Bıdı, madalyasını Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in elinden aldı. Marmaris'te ilk ayağı yapılan Duatlon Şampiyonası'nın ikinci ve son ayağında Antalya Expo 2016 alanında da yarışan Ali Bıdı, burada Marmaris'teki gibi önce 5 kilometre koştu, ardından 20 kilometre bisiklete bindi ve son olarak yine 2.5 kilometre koşarak yarışı ikinci kez birincilikle bitirdi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, son olarak 28 Nisan'da Alanya'da yapılan 2019 Triatlon Şampiyonası'nda mücadele etti. Galip Dere Plajı'ndan 750 metre yüzme etabıyla başlayan yarış, 20 kilometre bisiklet ve sonrasında 5 kilometre koşu etabı ile son buldu. Ali Bıdı, bu yarışı da 70-74 yaş kategorisinde 1 saat 40 dakikalık sürede birincilikle bitirmeyi başardı. 2019 yılındaki hedeflerinin devam ettiğini söyleyen milli sporcu Ali Bıdı, “Temmuz ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak ve dünyanın en zorlu triatlon yarışlarından biri kabul edilen Ironman 70.3'te yarışacağım. Burada da kendi yaş kategorimde birincilik hedefliyorum" dedi. Bu arada, Ali Bıdı 3 Mart tarihinde Antalya'da yapılan Runatolia Maratonu'nda yarıştı ve 10 kilometrelik mesafeyi 1 saatin altında tamamlamayı başardı.