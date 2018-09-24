Delikli Dağ'da bayrak açtılar

ANTALYA'DA bir grup dağcı, Naif Ertunç'un liderliğinde Altınyaka mevkiinde yürüyüşe geçerek Delikli Dağ'a tırmandı. Yıldız Can, Yasemin Ödağacıoğlu, Oya Mermeroğlu, Elif Beğen ve Çağlayan Kantaş'ın yer aldığı grup, Hisarçandır'ı dik ve kaygan kayaları aşarak Delikli Dağ zirvesine ulaştı. Saat 09.00'da başlayan ve saat 17.00'da sona eren yürüyüş sonunda zirve yapan grup, burada Türk bayrağı açıp başarılarını kutladı. 1630 rakımlı zirvede mola verip bir süre dinlenen grup, aynı güzergâhı takip ederek inişe geçti. Grup üyelerinden Yıldız Can, dağdaki deliklere ulaşırken yaşananları şöyle anlattı: "Delikli Dağ'a çıkan ekip olarak hepimiz doğa yürüyüşleri ve tırmanış konularında eğitimli olmamıza rağmen kaygan zeminler bizi çok korkuttu. Patika yollar çok dardı, çalılarla da çevrelenmişti. Eğilerek çalıların arasından geçebildik. Çok şükür kazasız bir şekilde hedefe ulaştık. Dağ da teras gibi duran ve birbirlerine 15 metre mesafede biri büyük iki delik var. Büyük delik içerisinden geçip fotoğraf çektirdik. Bir süre Antalya'nın muhteşem manzarasını izledik."