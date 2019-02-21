Davraz'da kış kampı

AKDENİZ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen kış kampı, zorlu doğa şartlarında devam ediyor. Kampa katılan öğrencilere teorik ve pratik eğitimler veriliyor. 50 öğrencinin katıldığı kamp, Fikret Yıldız koordinatörlüğünde yapılıyor. 5 gün sürecek kampta öğrencilere, Alp disiplininde kayak eğitimi veriliyor. Kampta öğrencilere, AKUT Antalya Birim Sorumlusu aynı zamanda AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül eşlik etti. Kamp programının saat 09.00'da başladığını ve saat 17.00'ye kadar sürdüğünü anlatan Fikret Yıldız, “Kampımızın ağırlıklı eğitim konusu Alp disiplini oldu. Gün boyunca eğitimde olan öğrenciler, bol bol kayak yaptı. Öğrencilerimizin kış kampına katılmasını mecburi tuttuk. Burada alınan notlar genel puanlarını etkileyecek. Öğrenciler için kolay bir kamp olmayacak. Çok çalışacak ve yorulacaklar. Eğitimlerimizin yanı sına Davraz dağının dondurucu soğuğuyla da mücadele ediyoruz. Kimi zaman derslerimiz şiddetli rüzgar altında sürüyor. Üşüyoruz, eğleniyoruz ve öğreniyoruz" dedi.