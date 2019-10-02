Dalış yarışmaları kortejle başladı

ŞAMPİYONANIN kortej yürüyüşü Kaş girişinden başladı. Yürüyüşe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, İlçe Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, sporcular, ilçedeki dalış okulları ve Kaşlılar katıldı. Kortej yürüyüşü Cumhuriyet Alanı'nda son erdi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi, Teke ve Ege yöresi halk oyunları gösterisi yaptı.TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özer, "Dünya Sualtı Konfederasyonu'nun (CMAS) uluslararası yarışma programında yer alan 'Kaş Başka' Serbest Dalış Dünya Kupası Outdoor Yarışları, dünyanın en seçkin dalış merkezlerinden biri olan Kaş'ın mavi sularında başlayacak. Kaş'ın mavi derinliklerinde 4 gün bu heyecanı yaşayacağız. Dünya Kupası mücadelesinin yanında federasyonumuzca eş zamanlı olarak yapılacak olan Türkiye Serbest Dalış Outdoor Bireysel Türkiye Şampiyonası ile Kaş'ın eşsiz sularındaki heyecanımız katlanarak artacak. Rusya, Polonya, Brezilya, ABD, Kolombiya, Kazakistan ve ülkemizin değerli sporcuları, hedefinize ulaşmak için her dalışınızın tam bir motivasyon, cesaret ve sağlıkla yapmanız dileğiyle hepinize içten başarılar diliyorum" dedi. Dünya Kupası ve Türkiye Serbest Dalış Outdoor Bireysel Türkiye Şampiyonası 4 gün sürecek. CMAS- TSSF 'Kaş Başka' Serbest Dalış Dünya Kupası'na 7 ülkeden 5'i kadın 16 sporcu katılacak. Türkiye'yi Hüseyin Cavlı ve Fatih Mehmet Sevk temsil edecek. Türkiye Şampiyonası'nda 7'si kadın 27 sporcu yarışacak. Şampiyonada 2 Ekim Çarşamba günü sabit ağırlık, 3 Ekim Perşembe günü paletsiz sabit ağırlık, 4 Ekim Cuma günü çift paletli sabit ağırlık ve 5 Ekim Cumartesi günü ip destekli sabit ağırlık kategorilerinde yarışmalar yapılacak. Şampiyona 5 Ekim Cumartesi akşamı Kaş Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Dalışlar Kaş'taki İnce Boğaz Plajı açıklarında gerçekleştirilecek.



