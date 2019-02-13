Dalgaların yıktığı setler yenileniyor

DEMRE sahilindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Kömürlük Parkı'nın denizle arasında bulunan duvarlar, son günlerde oluşan dev dalgalarda yıkıldı. Duvarların bazı bölümlerini dalgalar aldı, götürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihaleyle parkla sahil arasında kalan setin 200 metrelik bölümü tamamen yenilenecek. Duvarın yüksekliği 5 metre olacak. Genişliği tabandan 3 metre olarak başlayarak, en son noktada 50 santim olacak. Taş setin arası betonlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Çalışmalar 10 gün içinde tamamlanacak. Yeni yapılacak olan setle bir daha sorun yaşanmayacak. Ardından Demre Öğretmenevi Kavşağı ile Taşdibi Plajı arasında kalan sahilin, dalgaların alıp götürdüğü seti yeniden yapılacak" dedi.