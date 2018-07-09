Dağda zehirlenen kişinin imdadına askeri helikopter yetişti

DAĞDA, yediği gıdadan zehirlenen şahıs, askeri helikopter ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Avcı (55) hayvan satın almak için arkadaşıyla Konya- Antalya il sınırlarındaki bir yaylaya gitti. Dağlık alanda yemek yiyen Avcı, bir süre sonra rahatsızlandı.
Arkadaşının cep telefonuyla yardım istemesi üzerine kara ulaşımının bulunmadığı dağlık alana UMKE ekipleri ve askeri helikopter sevk edildi.
Yerleri tespit edildikten sonra askeri helikoptere alınan Avcı ve arkadaşı, Beyşehir'e götürüldü. 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu'na iniş yapan helikopterden ambulansa alınan Avcı, daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.