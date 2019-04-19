D vitaminli zeytinyağı ürettiler

Antalya’da Yüksek Kimyager Mehlika Gün ve Özlem Kıyak, kendi kurdukları laboratuvarda D vitaminli zeytinyağı üretti.

D vitaminli zeytinyağı ürettiler
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DAHA önce Antalya Büyükşehir Belediyesinde İş Güvenlik Uzmanı olarak çalışan Mehlika Gün ve Turizm Firmasında çalışan Özlem Kıyak 2018 yılında tesadüfen tanıştı. İki kimyager çalıştığı işi bırakarak D vitaminli zeytinyağı üretmeye karar verdi. Bir yıl boyunca laboratuvar ortamında yaptıkları ARGE çalışması sonucunda 2019 yılında D vitaminli zeytinyağını üretmeye başladılar. ARGE aşamasında Endokrinoloji uzmanı akademisyenlerden danışmanlık hizmeti aldılar. D vitaminli zeytinyağı ile ilgili bilgi veren Yüksek Kimyager Mehlika Gün, D vitamini eksikliğinin bütün dünyada en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini, bu yüzden 30 sene önce Avrupa ülkelerinde gıdalara D vitamini eklemeye başlandığını ve on yıl içinde tüm gıdalarda D vitamini kullanılacağını söyledi. Dubai ve Kuveyt’te özel bir firma ile anlaşma yapıldığını söyleyen Gün, gerekli prosedür tamamlanınca 2019 yılında ihracata başlayacaklarını sözlerine ekledi. 

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