CW Enerji Bursa OSB'ye güneş enerji santrali kuracak

TÜRKİYE'NİN ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi olan CW Enerji, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Bursa'da güneş enerji santrali kuracak. Bursa Demirtaş OSB tarafından 3 MW gücünden güneş enerjisi santrali kurulması için yapılan ihaleyi kazanan firma, yer tesliminden sonra çalışmalara başlayacak.CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, ihalenin teknik yeterliliğinden geçen 8 firma arasında kendilerinin en düşük fiyatı verdiklerini ifade etti. Projenin Bursa bölgesinde örnek olacağını, projeyi en kaliteli ürünler, en iyi mühendislik ve en iyi işçilikle hayata geçireceklerini kaydeden Yılmaz, "Bu ihalede sözleşme aşamasındayız. Sözleşme imzalandıktan sonra projeyi hızla hayata geçireceğiz" dedi.

HERKES ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Yakın zamanda yürürlüğe giren ve aylık mahsuplaşmayı da kapsayan yönetmelikle artık herkesin sözleşme gücü kadar çatısına güneş enerjisi santrali kurabileceğini kaydeden Volkan Yılmaz, aylık mahsuplaşma sistemi sayesinde kullanıcıların gece tükettiği elektriği gündüz üretiminden mahsup edebileceğini söyledi. Yılmaz, tüketim yapılmayan günlerde ise üretilen enerjinin sisteme verilip her ay sonunda toplam tüketimden mahsup edebileceğini vurguladı.

10 FİRMAYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu yönetmeliğin uzun zamandır beklediğini ifade eden Yılmaz, "Özellikle Bursa gibi sanayisi güçlü olan şehirlerimizde çok yüksek oranda enerji tüketimi yapan firmalar var. Bu yönetmelik sayesinde yapılan güneş enerjisi santrali yatırımlarıyla herkes enerji maliyetlerini sıfırlayabilecek. Firmalar elektriğe gelen zamdan etkilenmeyecek. Hatta tüketim fazlası sisteme verilip 10 yıl süreyle devlete satılacak. Dolayısıyla üretilen enerjinin yüzde 100'ünden faydalanılacak. Şu an için bu yönetmelik kapsamında Bursa'da yaklaşık 10 büyük firma ile anlaşma sağladık. Bursa sanayisi ve sanayicilerine çok büyük projeler kazandıracağız" diye konuştu.